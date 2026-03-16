Аэропорт Жуковский перешел на ограниченный режим работы

Аэропорт Жуковский начал отправлять и принимать рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом в своем телеграм-канале сообщил советник руководителя ФАВТ Артем Кореняко.

Он объяснил изменения в работе введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта. По его словам, меры установили для обеспечения безопасности.

Кореняко добавил, что статус в рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

В этот же день согласовывать полеты начали аэропорты Домодедово и Внуково.

Ранее в ОАЭ возобновила работу воздушная гавань в Дубае. Рейсы в международный аэропорт восстановили после пожара в топливном резервуаре, уточнило правление гражданской авиации эмирата. Огонь вспыхнул из-за падения обломков беспилотника, обошлось без пострадавших. Спасатели оперативно потушили пожар.