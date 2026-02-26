Аэропорты Домодедово и Жуковский ввели ограничения на фоне атаки дронов

Силы ПВО уничтожили три беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин . В Росавиации заявили, что в аэропортах Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Статья дополняется...

Обломки сбитых дронов упали на территории, на месте работают экстренные службы. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Меры в аэропортах ввели для обеспечения безопасности полетов.

За последнюю ночь силы противовоздушной обороны сбили 17 украинских беспилотников над российскими регионами. Дроны ликвидировали над Брянской, Тульской, Калужской, Белгородской и Воронежской областями, а также над Черным и Азовским морями.

В аэропорту Сочи за последние несколько дней многократно вводили и снимали ограничения на фоне атак БПЛА. Утром 24 февраля авиагавань закрыли, но позже снова открыли для вылета и прилета судов.