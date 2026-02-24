Аэропорт Сочи снова закрыли утром 24 февраля

В аэропорту Сочи снова ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации .

Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнили в ведомстве. Ранее ограничения в сочинской воздушной гавани действовали с вечера 23 февраля до утра 24 февраля. Это повлекло за собой задержки вылета и прилета 102 рейсов.

Около 30 самолетов ожидают вылета еще с вечера понедельника. Проблемы затронули как внутренние, так и международные направления: задерживаются девять рейсов на вылет за границу и пять на прилет.

Ранее вечером 23 февраля аэропорты Сочи, Геленджика и Краснодара уже закрывали на фоне атаки беспилотников. Тогда 11 рейсов ушли на запасные аэродромы. Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщал о работе ПВО и просил жителей не гулять на набережной, покинуть улицы и укрыться в помещениях без окон.