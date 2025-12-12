Аэропорт Пулково начал подготовку к отправке рейсов в Москву

Аэропорт Пулково готовится отправить в Москву авиарейсы, ушедшие в Петербург на запасную полосу. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

В терминале работают агенты по гостеприимству, которые помогают пассажирам уточнить статус того или иного рейса. Службы аэропорта делают все, чтобы как можно скорее вернуть расписание в норму.

Около половины десятого утра пресс-служба Росавиации сообщила, что столичные аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский временно закрылись из-за угрозы беспилотников. Аэропорт Шереметьево продолжил принимать и выпускать отдельные рейсы по согласованию с соответствующими органами.

По словам мэра Сергея Собянина, средства ПВО только за утро сбили четыре вражеских беспилотника, направлявшихся к Москве.