Адвокатам в России предложат помогать участникам СВО бесплатно

Лантратова: юрпомощь участникам СВО и их семьям могут начать оказывать бесплатно

В России предложили расширить программу бесплатной юридической помощи участникам спецоперации на Украине и их семьям. Об этом уполномоченный по правам человека Яна Лантратова сообщила в телеграм-канале .

Законопроект обсуждали на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности. Лантратова сообщила, что авторы документа предложили расширить оказание юридической помощи участникам СВО и членам их семей так, чтобы адвокаты и юридические бюро работали с ними бесплатно.

«Уверена, нужно смотреть на проблему шире. У родственников погибших часто возникают и другие сложности. Например, необходимо установить отцовство или подтвердить само право на бесплатную помощь», — заявила омбудсмен.

Ранее депутаты Госдумы предложили пересмотреть льготы для доноров крови в регионах. Обладатели звания «Почетный донор России», по их мнению, получали незаслуженно малую сумму.