Адвокат обжаловал пожизненный срок полковнику ВСУ Храпачу

Сторона защиты подала апелляционную жалобу на приговор командиру 27-й реактивной артиллерийской бригады ВСУ полковника Дмитрию Храпачу. Об этом РИА «Новости» рассказал адвокат Сергей Макаров.

По версии следствия, военнослужащий отдавал приказы о нанесении ракетных ударов по расположенным в Белгородской области войсковым частям, не принимающих участия в проведении СВО. Из-за атак ВСУ погибли и пострадали люди, а Минобороны понесло материальный ущерб.

Московский суд заочно приговорил Храпача к пожизненному заключению.

Ущерб оборонному ведомству от его действий превысил 4,6 миллиона рублей. По версии следствия, Храпач четыре раза приказывал атаковать ракетами российские войсковые части под Белгородом. Минобороны поддержало иск и подтвердило сумму причиненного ущерба.

Ранее суд в ДНР признал комбрига виновным в организации убийства военного следователя Евгения Рыбакова и обстреле жилых кварталов Донецка из РСЗО М142 HIMARS и «Ураган».