Стала известна сумма причиненного полковником ВСУ Храпачом ущерба

РИА «Новости»: полковник ВСУ Храпач нанес Минобороны ущерб на 4,6 млн рублей

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Российское гособвинение озвучило сумму материального ущерба, причиненного украинским полковником Дмитрием Храпачом, чье дело сейчас заочно рассматривает Второй Западный окружной военный суд. Командир 27-й реактивной артбригады ВСУ приказывал бить ракетами по войсковым частям РФ в Белгородской области, ущерб от действий превысил 4,6 миллиона рублей, сообщило РИА «Новости».

«Был причинен имущественный ущерб Минобороны РФ на сумму 4 миллиона 639 тысяч 733 рубля, также действия Храпача привели к другим тяжким последствиям», — говорится в материалах дела.

Оборонное ведомство России полностью поддержало исковые требования к офицеру ВСУ, а также подтвердило сумму причиненного им ущерба.

В 2023 году Верховный суд ДНР заочно признал Храпача виновным в обстреле жилого сектора Донецка из РСЗО М142 HIMARS и «Ураган». Ему назначили наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.

В июле в России полковника ВСУ заочно обвинили в массовых убийствах по ходатайству СК России. По данным следователей, Храпач выступал одним из организаторов преступлений.

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