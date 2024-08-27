Стала известна сумма причиненного полковником ВСУ Храпачом ущерба
РИА «Новости»: полковник ВСУ Храпач нанес Минобороны ущерб на 4,6 млн рублей
Российское гособвинение озвучило сумму материального ущерба, причиненного украинским полковником Дмитрием Храпачом, чье дело сейчас заочно рассматривает Второй Западный окружной военный суд. Командир 27-й реактивной артбригады ВСУ приказывал бить ракетами по войсковым частям РФ в Белгородской области, ущерб от действий превысил 4,6 миллиона рублей, сообщило РИА «Новости».
«Был причинен имущественный ущерб Минобороны РФ на сумму 4 миллиона 639 тысяч 733 рубля, также действия Храпача привели к другим тяжким последствиям», — говорится в материалах дела.
Оборонное ведомство России полностью поддержало исковые требования к офицеру ВСУ, а также подтвердило сумму причиненного им ущерба.
В 2023 году Верховный суд ДНР заочно признал Храпача виновным в обстреле жилого сектора Донецка из РСЗО М142 HIMARS и «Ураган». Ему назначили наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.
В июле в России полковника ВСУ заочно обвинили в массовых убийствах по ходатайству СК России. По данным следователей, Храпач выступал одним из организаторов преступлений.