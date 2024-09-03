Комбригу ВСУ заочно запросили пожизненный срок

Прокурор на заседании Второго окружного военного суда попросил заочно приговорить к пожизненному сроку командира 27-й реактивной артиллерийской бригады ВСУ полковника Дмитрия Храпача. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По данным следствия, Храпач минимум четырежды отдавал приказы о ракетных ударах по Белгородской области, из-за которых погибли и получили ранения люди. Кроме того, в ДНР он уже получил пожизненный срок за организацию убийства военного следователя Евгения Рыбакова. Еще весной полковника заочно арестовали.

Ущерб российскому Минобороны от действий Храпача и его подчиненных оценили более чем в 4,6 миллиона рублей.

В апреле кроме Храпача заочно предъявили обвинения в массовых убийствах еще четверым украинским полковникам. Если суд признает их виновными, им в случае поимки грозит до пожизненного лишения свободы.