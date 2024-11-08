Участвующие во вторжении в Курскую область военные ВСУ пожаловались, что битва за российский регион «абсолютна ужасна». Об этом сообщила американская газета The Washington Post .

Двое украинских боевиков рассказали газете, что в Курскую область их направили уже во второй раз. По их словам, ситуация для ВСУ там оказалась «намного сложнее», чем в начале августа. Один из них уточнил, что украинская армия столкнулась с тем, что в курском приграничье нужно «начинать все сначала».

«Но битва за Курскую область остается напряженной и временами абсолютно ужасна также для украинцев <…> эвакуированные мужчины в госпиталях в Сумской области <…> описывают адские условия», — говорится в материале.

До этого президент России Владимир Путин рассказал, что ВСУ потеряли в курском приграничье 30 тысяч солдат и это больше, чем их потери за весь 2023 год.

Ранее российские военные нашли кладбище военной техники НАТО в Курской области, причем среди уничтоженных машин оказались американские бронеавтомобили Maxx Pro и МRAP.