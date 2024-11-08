Российские военные нашли кладбище техники НАТО в Курской области
Военнослужащие ВС РФ показали кладбище военной техники НАТО в Курской области. Об этом сообщил телеканал «Звезда».
Среди уничтоженных машин оказались Maxx Pro и МRAP. Судя по кадрам, от Maxx Pro осталось лишь оторванное колесо и побитое осколками лобовое стекло. Также рядом с машиной находился погибший экипаж.
Российские бойцы рассказали, что американскую бронемашину они смогли «вытянуть прямо из-под носа» у противника. Стоит она более полумиллиона долларов, но в бою оказалась неэффективной.
Машина, предназначенная для транспортировки личного состава, мгновенно сгорает от удара FPV-дрона. Изначально США планировали ее использовать в Ираке.
Корреспондент Владислав Кустов уточнил, что бойцы ВС России перетягивают технику НАТО в тыл для дальнейшего изучения.
Ранее кладбище бронемашин MRAP нашли у Работина. Многие из них остались гнить на Запорожском направлении.