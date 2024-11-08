Российские военные нашли кладбище техники НАТО в Курской области

Военнослужащие ВС РФ показали кладбище военной техники НАТО в Курской области. Об этом сообщил телеканал «Звезда» .

Среди уничтоженных машин оказались Maxx Pro и МRAP. Судя по кадрам, от Maxx Pro осталось лишь оторванное колесо и побитое осколками лобовое стекло. Также рядом с машиной находился погибший экипаж.

Российские бойцы рассказали, что американскую бронемашину они смогли «вытянуть прямо из-под носа» у противника. Стоит она более полумиллиона долларов, но в бою оказалась неэффективной.

Машина, предназначенная для транспортировки личного состава, мгновенно сгорает от удара FPV-дрона. Изначально США планировали ее использовать в Ираке.

Корреспондент Владислав Кустов уточнил, что бойцы ВС России перетягивают технику НАТО в тыл для дальнейшего изучения.

Ранее кладбище бронемашин MRAP нашли у Работина. Многие из них остались гнить на Запорожском направлении.