У украинской делегации перед переговорами в Абу-Даби грустное настроение, а у российской — хорошее. Об этом заявил журналистам глава российской переговорной группы, начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков, его слова привело РИА «Новости» .

Также адмирал отметил, что переговоры идут «на великом русском языке» и украинская сторона его понимает. Кроме того, он ответил на вопрос, сложно ли будет вести переговоры без посредничества американцев.

«А когда было легко?» — сказал Костюков.

Второй раунд переговоров пройдет 1 февраля, что подтвердили и в Кремле. Предположительно, на нем не будет Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

Ранее в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину начальник военной разведки рассказал, что первый этап переговоров прошел конструктивно, «все все понимают».