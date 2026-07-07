Администрация Мытищ передала гуманитарную помощь бойцу СВО

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая и сотрудники администрации регулярно проводят личные встречи с военнослужащими, прибывающими в краткосрочный отпуск из зоны проведения специальной военной операции. Такие беседы преследуют две цели: выражение благодарности за службу и оперативное выявление актуальных нужд, с которыми сталкиваются бойцы на передовой.

Боец с позывным «Добрый» с 2023 года защищает Родину. Ситуация на передовой постоянно меняется, и военнослужащие адаптируются к новым условиям, проявляя находчивость.

Сотрудники администрации максимально выполнили заявку бойца и собрали гуманитарный груз. В него вошли металлические конструкции, из которых создают броню для техники, защищающую от дронов. Также передали тросы, электроды, маскировочные сети, медикаменты и продукты питания, которые в дальнейшем помогут в боевых задачах и быту.

По традиции вручили бойцу детские письма и рисунки.