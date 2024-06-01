«Абсолютно безумное решение». Украинских спасателей отправят служить в ВСУ

Власти Украины решили отправить на фронт сотрудников службы спасения

Фото: РИА «Новости»

Украинские власти приняли решение мобилизовать в Вооруженные силы сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Об этом в соцсетях сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

«Власти решили мобилизовать ГСЧС. Абсолютно безумное решение!» — подчеркнул политик.

Он также отметил, что на сайте правительства Украины зарегистрировали петицию с просьбой о предоставлении брони от службы в армии для спасателей и пожарных.

Накануне Гончаренко* сообщил, что французские военные инструкторы выехали на Украину, но их количество он не назвал.

* Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.

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