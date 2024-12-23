Захарова сравнила встречу Зеленского и скаутов со знакомством с педофилом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на фоне идеи снизить мобилизационный возраст на Украине обратила внимание на встречу президента страны Владимира Зеленского со скаутами. Дипломат иронично сравнила ее со знакомством с педофилом в своем Telegram-канале.

«Это примерно, как привести старшую группу детского сада на знакомство с педофилом, учитывая маниакальное стремление киевского режима снизить мобилизационный возраст на Украине», — написала она.

К своему посту Захарова добавила фотографию, где украинский лидер встречается с группой скаутов-подростков.

Ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец раскритиковал планы киевского режима о возможном снижении возраста всеобщей мобилизации до 18 лет. Он предупредил, что в случае ее реализации Украина лишится будущего.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к Зеленскому с просьбой отменить насильственную мобилизацию в стране.