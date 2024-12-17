Порошенко призвал Зеленского отменить насильственную мобилизацию на Украине

Порошенко: насильственная мобилизация неэффективная, от нее надо отказаться

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому нужно запретить насильственную мобилизацию и начать по-другому относиться к военным. Об этом заявил экс-президент страны Петр Порошенко в своем Telegram-канале.

«Президент должен взять на себя инициативу, включить туда демобилизацию, <…> запретить наступление и определить позицию, которая изменит мотивацию», — заявил он.

Порошенко напомнил о десятках тысяч военных, которые самовольно оставили части.

Также политик раскритиковал методы насильственной мобилизации в стране. По его словам, такие действия неэффективные и от них нужно отказаться.

Ранее депутат Рады Артем Дмитрук рассказал про смерть украинца, которого насильно мобилизовали. Военному было 39 лет. Он жил в Тернопольской области. Военкомы увезли мужчину против его воли.

Через два дня он позвонил родственникам и попросил принести документы. Когда родные приехали в ТЦК, то не нашли его там. Сотрудники заявили, что отпустили его. Через три дня тело украинца обнаружили на Львовской трассе. На нем выявили признаки насильственной смерти.