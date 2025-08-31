Зима близко. В Раде призвали украинцев готовиться к блэкаутам

Украинцев призвали готовиться к тяжелой зиме с отключениями электричества. Об этом депутат Верховной рады Марьяна Безуглая написала в своем Telegram-канале .

«Сегодня последний день лета 2025 года. Готовьтесь к блэкауту и тяжелой зиме», — сказала она.

Парламентарий никак не объяснила свои слова. Обошлась без подробностей.

Ранее политолог Владимир Шаповалов рассказал, что Венгрия может повлиять на приостановку поставок электроэнергии Украине.

До этого заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов удивился атакам ВСУ на нефтепровод «Дружба», по которому в Венгрию и Словакию поступает российская нефть. По его словам, это очень странная позиция, так как Киев зависит от венгерских поставок энергоносителей.