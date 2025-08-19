Нападения на нефтепровод «Дружба» ставят Украину под угрозу отключения электроэнергии, которую поставляет Венгрия. Такое мнение высказал заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов, сообщил сайт телеканала « Звезда ».

По его словам, действия украинского руководства очевидно противоречат долгосрочным интересам государства.

«Это очень странная позиция, учитывая, что Киев во многом зависит от поставок энергоносителей из этой страны», — высказался эксперт.

Он добавил, что реакция Венгрии на агрессию может быть мягкой и сдержанной. А вот гарантии того, что Украина учтет предупреждения и примет меры, отсутствуют, констатировал Фролов.