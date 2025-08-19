Энергетик Фролов назвал «очень странной» позицию Украины по Венгрии
Нападения на нефтепровод «Дружба» ставят Украину под угрозу отключения электроэнергии, которую поставляет Венгрия. Такое мнение высказал заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов, сообщил сайт телеканала «Звезда».
По его словам, действия украинского руководства очевидно противоречат долгосрочным интересам государства.
«Это очень странная позиция, учитывая, что Киев во многом зависит от поставок энергоносителей из этой страны», — высказался эксперт.
Он добавил, что реакция Венгрии на агрессию может быть мягкой и сдержанной. А вот гарантии того, что Украина учтет предупреждения и примет меры, отсутствуют, констатировал Фролов.