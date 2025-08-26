Политолог Шаповалов заявил, что Будапешт может повлиять на приостановку поставок электроэнергии Украине

Глава венгерского правительства Виктор Орбан предостерег руководство Украины от агрессивных действий в адрес Венгрии и критически важного нефтепровода «Дружба». Политолог Владимир Шаповалов в беседе с телеканалом «Звезда» акцентировал внимание на возможностях Будапешта повлиять на ситуацию, включая приостановку поставок электроэнергии Украине.

Однако эксперт подчеркивает, что наиболее вероятным вариантом реакции станет использование Венгрии своих полномочий внутри Европейского союза для блокирования дальнейших шагов в поддержку Киева. Страна сможет замедлить принятие новых пакетов антироссийских санкций и ограничить предоставление финансовых преимуществ Украине.

Эти заявления отражают нарастающую напряженность в отношениях между странами и подчеркивают сложность ситуации вокруг вопросов энергетики и дипломатической поддержки, затрагивающих интересы обеих сторон.