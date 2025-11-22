Жители родного города Зеленского перекрыли дороги из-за отключений света

Протестная акция собралась перед зданием администрации Кривого Рога, родного города украинского лидера Владимира Зеленского. Местные жители пришли к властям с требованием пересмотреть графики отключений света. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика страны» .

Собравшиеся объяснили, что некоторые районы практически не отключают, тогда как остальным приходится сидеть в темноте.

К людям вышли директор Департамента развития инфраструктуры города Иван Карий и представитель Донбасской топливно-энергетической компании Сергей Костюк. Они пояснили, что власти города не могут повлиять на отключение электричества.

Неравномерное распространение блэкаутов объяснили тем, что ряд районов подключен к одной системе с критической инфраструктурой, которую нельзя обесточить.

Работающий на месте журналист телеканала «Первый Криворожский» заявил, что горожане потребовали от властей ввести графики отключений два на два и четыре на четыре, какие делают в других городах.

Также люди подчеркнули, что электричество можно сэкономить и обеспечить дома, если отключить аттракционы в детских парках и на новогодней елке. Не получив от чиновников ответа, протестующие перекрыли дороги.

В минувшую среду, 19 ноября, веерные отключения света ввели во Львове после многомесячного перерыва. Такое решение приняли после ударов по критической энергоструктуре области.