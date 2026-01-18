Жители Киева начали жечь новогодние елки для согрева

Жители Киева жгут новогодние елки, чтобы согреться в отсутствие отопления

Жители Киева начали сжигать выброшенные новогодние елки, чтобы согреться у огня в отсутствие отопления. Об этом сообщил телеграм-канал «Политика страны».

«На Теремках в Киеве люди греются у костра из выброшенных новогодних елок. Уже больше недели в столице десятки домов остаются без отопления», — говорится в сообщении.

Во вторник украинские СМИ сообщили, что столица Украины и населенные пункты в Киевской области практически полностью погрузились во тьму на фоне массовых плановых и аварийных отключений электроэнергии.

Днем ранее мэр Киева Виталий Кличко в очередной раз призвал жителей покинуть город. По его словам, с выработкой необходимых столице 1700 мегаватт электроэнергии есть большие проблемы.

Кличко констатировал, что некоторые районы сталкиваются с отключениями подачи электричества до 20 часов в сутки.