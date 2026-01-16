На Украине закончилось оборудование для ремонта энергосистем

Bloomberg: на Украине нет запасов для ремонта систем энергоснабжения

На Украине закончились запасы оборудования для ремонта систем энергоснабжения. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники в энергетических структурах страны.

«Энергетические компании заявляют, что запасы оборудования исчерпаны», — указали в материале.

По информации издания, на Украине больше нет силовых трансформаторов и других важнейших устройств.

Ранее стало известно, что Киев на несколько суток погрузился в блэкаут. Жители украинской столицы остались без света и отопления. В городе наблюдается самая тяжелая ситуация за последние четыре года.

На фоне кризиса глава киевского режима Владимир Зеленский и мэр Киева Виталий Кличко стали публично выяснять отношения.