Киевлян снова призвали уехать из города

Жителям Киева нужно по возможности уехать из города из-за тяжелой ситуации с энергетикой. Об этом Reuters заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

По его словам, для обеспечения услуг населению в 3,6 миллиона человек городу требуется 1700 мегаватт электроэнергии, с выработкой которой есть большие проблемы.

«Впервые в истории Киева в такие сильные морозы большая часть столицы осталась с огромным дефицитом электроэнергии и без отопления», — сказал он.

Кличко констатировал, что некоторые районы сталкиваются с отключениями электроснабжения до 20 часов в сутки.

Помимо ремонта и мобильных генераторов, власти города открыли около 1300 пунктов обогрева и работают над установкой мини-теплоэлектростанций для децентрализации электроснабжения и отопления.

Первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль днем ранее сообщил, что в стране не осталось неповрежденных электростанций.