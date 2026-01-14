Жители Киева и области в панике смели с прилавков весь хлеб

«РВ»: в магазинах Киева и области с прилавков смели весь хлеб на фоне блэкаута

В Киеве и Киевской области опустели полки в универмагах, закончился хлеб. Кадры опубликовал телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» .

«Пустые полки в универмагах Киева и области, на маршрутки огромные очереди из-за остановки электротранспорта. Жители массово закупают хлеб, опасаясь закрытия магазинов из-за отсутствия света», — уточнили авторы канала.

Некоторые супермаркеты уже закрылись в украинской столице из-за длительных отключений света.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил о дефиците электроэнергии. Жители украинской столицы жалуются на холод в квартирах из-за масштабного блэкаута.

До этого депутат Верховной рады Алексей Кучеренко предупредил о приближающемся кризисе в сфере ЖКХ из-за бездействий киевских властей. Управляющие компании и вовсе советуют жильцам уезжать из города вместо решения их проблем.