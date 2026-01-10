Киевское руководство предупредили об острейшем кризисе в сфере ЖКХ

Если городские власти Киева продолжат игнорировать проблемы в жилищно-коммунальной сфере, это приведет к кризису. Жители столицы находятся в растерянности и видят бездействие руководства, заявил в эфире телеканала «Новини.LIVE» депутат Верховной рады, замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко.

Он уточнил, что многие украинцы не понимают, что им делать и куда обращаться с проблемами. Парламентарий счел такую ситуацию опасной.

«Меня сейчас в первую очередь беспокоит, что меня киевляне буквально раздирают, потому что они хоть в ком-то видят, что с кем-то можно диалог вести», — подчеркнул он.

Депутат обратил внимание, что вместо решения проблем управляющие компании просто советуют жильцам уезжать. Он призвал снять психологическое напряжение и дать киевлянам четкие рекомендации.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы уезжать из города из-за перебоев со светом и отоплением. Британский аналитик Александр Меркурис назвал обращение градоначальника сигналом о катастрофе, надвигающейся на Украину.