Киевское руководство предупредили об острейшем кризисе в сфере ЖКХ
Депутат Рады Кучеренко: бездействие властей Киева приблизит кризис в ЖКХ
Если городские власти Киева продолжат игнорировать проблемы в жилищно-коммунальной сфере, это приведет к кризису. Жители столицы находятся в растерянности и видят бездействие руководства, заявил в эфире телеканала «Новини.LIVE» депутат Верховной рады, замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко.
Он уточнил, что многие украинцы не понимают, что им делать и куда обращаться с проблемами. Парламентарий счел такую ситуацию опасной.
«Меня сейчас в первую очередь беспокоит, что меня киевляне буквально раздирают, потому что они хоть в ком-то видят, что с кем-то можно диалог вести», — подчеркнул он.
Депутат обратил внимание, что вместо решения проблем управляющие компании просто советуют жильцам уезжать. Он призвал снять психологическое напряжение и дать киевлянам четкие рекомендации.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы уезжать из города из-за перебоев со светом и отоплением. Британский аналитик Александр Меркурис назвал обращение градоначальника сигналом о катастрофе, надвигающейся на Украину.