Киев накрыло масштабным блэкаутом

Киев практически полностью лишился света. Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил о нехватке электроэнергии даже для критической инфраструктуры.

«Дефицит электроэнергии. Даже для обеспечения критической инфраструктуры. Энергетики работают. Но ситуация очень сложная», — написал он в телеграм-канале.

Кличко добавил, что без отопления остались около 500 домов. По данным издания «Страна.ua» все подгруппы абонентов лишились света либо полностью, либо частично.

«Нестабильная ситуация в энергосистеме», как заявили в городской администрации, стала причиной временной остановки движения электротранспорта на обеих берегах Днепра.

Киевляне начали жаловаться на холод в квартирах, температура в которых опустилась до +10 градусов. Света нет в Ирпене и Буче, где из-за блэкаута собрались очереди на заправках.

Минобороны 13 января сообщало об ударе возмездия по энергетическим объектам Украины. Его нанесли в ответ на террористические атаки украинских боевиков по гражданским объектам в России.