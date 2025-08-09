Жители Харьковской области бросились распродавать жилье по низкой цене

Жители прифронтовых районов Харьковской области начали выставлять на продажу жилье по низкой цене. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Дома и квартиры распродают в Изюмском, Купянском и Чугуевском районе. Объявлений немного, и в них указали крайне низкую цену в связи с наступлением российской армии и ростом напряженности в регионе.

Однокомнатная квартира в селе Бугаевка Чугуевского района стоит порядка 319 тысяч рублей, а двушка в селе Высочиновка обойдется покупателю в 638 тысяч рублей.

Большая часть предложений относится к населенному пункту Старый Салтов. В нем квартиру-трешку продают примерно за 878 тысяч рублей, а частный дом — за 359 тысяч.

Дороже стоит жилье в селе Великий Бурлук Купянского района. Однокомнатную квартиру там предлагают купить за 558 тысяч рублей, а в ПГТ Боровая однушка обойдется в 518,8 тысячи рублей.

Ранее в Сети появилась информация, что украинское командование направило в Юнаковку Сумской области военных из 144-го центра ССО. Всего на этом направлении действуют более 40 бригад и полков ВСУ, переброшенных с других участков.