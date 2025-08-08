ВСУ перебросили спецназ 144-го центра ССО к Юнаковке

ВСУ направили в Юнаковку Сумской области военных из 144-го центра Сил специальных операций. В российских силовых структурах сообщили ТАСС , что подразделения ССО несут потери.

«ВСУ продолжают переброску спецназа в район Юнаковки, отмечается работа 144-го ССО ВСУ», — сказал собеседник агентства.

По его словам, среди бойцов сил специальных операций ВСУ есть потери. В соцсетях также появилась информация о гибели младшего сержанта ССО Василия Фетько в Сумской области.

Как сообщали силовики, на Сумском и Харьковском направлениях действуют более 40 бригад и полков ВСУ, переброшенных с других участков фронта.

Ранее командование ВСУ перебросило в Сумскую область элитные подразделения. Прибывающие в регион резервы украинских сил привезли с собой полученные на Западе артиллерийские установки и бронемашины.