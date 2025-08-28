Родственники солдат ВСУ вышли с протестами в Киеве из-за пыток и поборов

Родственники бойцов ВСУ возмущены массовыми издевательствами в различных бригадах. Это стало причиной для масштабных протестов в Киеве, сообщили РИА «Новости» в российских силовых структурах.

В ходе митинга жены и матери принудительно мобилизованных военнослужащих озвучили множество претензий к командованию бригад, находящихся на фронте. В частности, в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, 117-й отдельной тяжелой механизированной бригаде солдат не эвакуируют с утраченных позиций и они сдаются в плен.

В 57-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ военнослужащих долгое время держат в ямах, издеваясь над ними. Также солдатом периодически избивают.

В других штурмовых полках украинским солдатам телефоны дают всего раз в неделю, причем они могли разговаривать только под наблюдением. Также присваиваются вещи пропавших без вести.

Ранее военнопленный Юрий Водян рассказал, что украинские офицеры запрещают солдатам ВСУ сдаваться в плен и призывают сводить счеты с жизнью.