Офицеры ВСУ стали выдавать бойцам «инструкции по самоубийству»
Украинский пленный Водян: офицеры ВСУ выдают бойцам инструкции по самоубийству
Украинские офицеры запрещают солдатам ВСУ сдаваться в плен и призывают вместо этого совершать самоубийства. Об этом рассказал РИА «Новости» военнопленный Юрий Водян.
Водян был мобилизован в Николаевской области Украины.
«Перед заданием нам говорилась такая вещь, что мне вообще не понравилось: „Всегда иметь при себе гранату и патрон — это чисто свои, чтобы в плен не сдаваться“», — рассказал военнопленный.
По его словам, украинских бойцов пугали ужасами российского плена. Якобы над ними там будут издеваться, мучить и забивать до смерти. В реальности, по словам украинца, в российском плену к нему относятся хорошо: оказывают медицинскую помощь, кормят три раза в день.
«Суп, борщ, мясо дается, котлеты даются, рыба, практически каждый день рыба. То есть питание практически домашнее, как кушать ты себе дома готовишь», — добавил Водян.
Ранее стало известно, что сдавший в плен на танке боец ВСУ Максим Лихачев подал документы на получение российского паспорта.