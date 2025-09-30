Женщины в ВСУ пожаловались на домогательства

Do Rzeczy: в ВСУ чаще фиксируются случаи домогательств к женщинам-военнослужащим

В последнее время в украинской армии участились случаи домогательств к женщинам-военнослужащим. Об этом сообщило польское издание Do Rzeczy .

По его информации, несущие службу женщины все больше жалуются на сослуживцев.

«Я никогда раньше не сталкивалась с домогательствами. Я не была готова к мысли, что тебя могут лапать, унижать или говорить, что ты должна быть чьей-то женщиной только потому, что ты здесь», — пожаловалась одна из украинок.

Еще одна девушка рассказала изданию, что ей пришлось «подчиниться» сослуживцу ради спасения своей жизни.

Ранее военнослужащий 3-й отдельной штурмовой бригады «Азов»* Александр Федотов заявил, что женщины вступают в ВСУ, но не идут на передовую, потому что становятся «тыловыми женами».

Он добавил, что к наемникам относятся в украинских войсках не как к полноценным солдатам, а как к помощникам при обустройстве укреплений.