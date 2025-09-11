Женщины активно вступают в ряды Вооруженных сил Украины, но не идут на передовую. Они выступают в качестве «тыловых жен», рассказал военнослужащий 3-й отдельной штурмовой бригады «Азов»* Александр Федотов, чьи слова привел ТАСС .

«Девушек хватает. Отношение у них там нормальные, но там это в основном тыловые жены», — отметил пленный.

Он добавил, что к иностранным наемникам в ВСУ относятся не как к солдатам, а как к помощникам при обустройстве укреплений.

«Они роют, но сами признают, что бесполезны в бою», — подчеркнул Федотов.

По словам посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, многие украинские боевики воспринимают убийство россиян как обычную работу.

*Запрещенная в России террористическая организация.