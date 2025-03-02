Женщины в Николаеве потребовали отпустить мобилизованных из ТЦК

В Николаеве на юге Украины местные женщины перекрыли въезд в военкомат и потребовали отпустить мобилизованных. Об этом сообщило издание «Страна.ua» .

«Жены и матери мобилизованных в Николаеве перекрыли въезд в территориальный центр комплектования и требуют отпустить их родных», — заявили журналисты.

В Сети широко распространены видео силовой мобилизации на территории Украины, на которых представители ТЦК, увозят мужчин мобилизационного возраста в неизвестном направлении, нередко применяя физическую силу.

Минобороны России заявляло о провале попыток властей Украины через всеобщую мобилизацию возместить потери военных. В частности, в ноябре 2024 года ТЦК набрали лишь 34 тысячи человек, тогда как ВСУ потеряли более 60 тысяч человек живой силы.

В начале февраля мужчина в городе Пирятин Полтавской области застрелил сотрудника ТЦК из охотничьего ружья, а затем забрал с собой мобилизованного.