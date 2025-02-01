Неизвестный застрелил военкома на заправке в Полтавской области

Вооруженный охотничьим ружьем мужчина в балаклаве застрелил сотрудника территориального центра комплектования (аналог военкомата на Украине) на автозаправочной станции в городе Пирятин Полтавской области. Об этом сообщила пресс-служба сухопутных войск ВСУ.

Там уточнили, что неизвестный потребовал у сотрудника ТЦК отдать ему оружие, а получив отказ, выстрелил несколько раз. От полученных ранений пострадавший скончался на месте.

Злоумышленник скрылся с места преступления, забрав автомат убитого военкома. Кроме того, он увел с собой одного мобилизованного, которого сопровождал сотрудник ТЦК.

Полиция Полтавской области ввела в регионе план «Сирена» и вместе с военными структурами, а также силовиками из соседних регионов начала поиски сбежавших.

В минувшую среду, 29 января, жительница Одессы сообщила журналистам издания «Страна.ua» о принудительной мобилизации слабовидящего сына, состоящего на учете в профильной клинике. Женщина пояснила, что военкомы схватили мужчину, когда он гулял с собакой.

Когда мать приехала, чтобы забрать сына домой, с нее потребовали восемь тысяч долларов выкупа. Таких денег у одесситки не оказалось. Женщина добавила, что сына отправили в штурмовую бригаду вместе с другими молодыми людьми, у некоторых из которых есть открытый туберкулез.