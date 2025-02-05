Взрыв прогремел у здания ТЦК в Каменце-Подольском, погиб один человек

У здания территориального центра комплектования в Каменце-Подольском прогремел взрыв. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

«Предварительно, погиб мужчина, четыре человека ранены», — сообщили журналисты.

Это не единичный случай ЧП у ТЦК на Украине. Ранее взрыв прогремел у здания военкомата в Павлограде в Днепропетровской области, пострадал военнослужащий. Врачи диагностировали легкие ранения.

До этого взрыв произошел в ТЦК в Ровно. Жертвой случившегося стал один человек, еще шестеро получили ранения.

Противостояние сотрудников ТЦК и мобилизованных на Украине перешло в вооруженную фазу. После нападений на военкомов им предложили разрешить стрелять по тем, кто сопротивляется вербовке в ряды ВСУ.