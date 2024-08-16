Женщина в Киеве отбила парня от военкомов

В киевском метро женщина сумела отбить молодого военнообязанного у работников территориального центра комплектования (ТЦК). Об этом сообщило украинское издание Страна.ua .

На появившихся в Сети кадрах можно увидеть, как женщина забрала паспорт военнообязанного у работника ТЦК. При этом она сорвала с военкома кепку и растоптала ее. В итоге работники ТЦК приняли решение не спорить с киевлянкой и отпустить молодого человека.

В городе Ковель Волынской области местные жители вышли на митинг около территориального центра комплектования, потребовав отпустить людей, которых задержали на блокпосту. Позднее они предприняли попытку прорвать полицейское оцепление.

В Одесской области доставили в полицию местного жителя Дмитрия Куркова прямо с улицы, после чего за полдня отправили в армию. Он отмечал, что в ТЦК на него составляли никаких документов.