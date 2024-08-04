Жители Волынской области вышли на митинг возле ТЦК

В городе Ковель Волынской области люди вышли на митинг у территориального центра комплектования, требуя, чтобы сотрудники военкомата отпустили задержанных на блокпосту горожан. Об этом в своем Telegram-канале сообщило местное издание «Страна.ua».

Канал опубликовал кадры, на которых видно, что у военкомата собралась толпа из нескольких десятков человек. Также прибыли сотрудники полиции, пытающиеся оттеснить протестующих от здания ТЦК. Люди возмущены, ругаются. Митинг продолжается и ночью.

«Протестующих становится все больше. Они требуют освободить людей, которых забрали в военкомат». — уточнил канал.

Позже появились сообщения, что митингующие пытаются прорвать полицейское оцепление.

Ранее на Украине произошла серия поджогов релейных шкафов на железнодорожных станциях. Также в Днепропетровские неизвестные сожгли автомобиль Ford, принадлежащий военному, и две иномарки украинских боевиков в Киеве.