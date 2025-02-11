Женщина отбила парня от полиции и ТЦК в Киеве

В Киеве женщина обвинила ТЦК, что ее парня таскали по земле и брызгали газом

В Киеве возник конфликт между гражданскими и сотрудниками полиции и территориального центра комплектования, в ходе которого одна из женщин смогла отбить у военкомов парня. Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Женщина отбила у военкомов парня и набросилась на них за то, что, по ее словам, ее мужа забрызгали газовым баллончиком и таскали по земле», — уточнило издание.

На кадрах видно, что киевлянка снимала все происходящее на камеру телефона. Полицейские отворачивались и просили ее уйти.

«А что вы, хлопцы, позакрывались балаклавами? Чтобы не видно было? Чтоб не узнали» — спросила она.

В конце сотрудники ТЦК сели в полицейскую машину. Один из них в конце не выдержал ее обвинений и заявил, что они выполняют свою работу, делают все, чтобы таких, как она, защищали.

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