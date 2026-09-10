«Жаль, что не сбил». Украинцы высмеяли рассказ об атаке БПЛА на борт Зеленского

Украинцы раскритиковали слова премьера Норвегии об атаке на самолет Зеленского

Украинские пользователи соцсетей скептически отреагировали на заявление премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере о том, что самолет президента страны Владимира Зеленского якобы едва не сбил беспилотник. Комментарии они опубликовали в Telegram, рассказало РИА «Новости» .

«Как жаль», — написал пользователь konstantin, комментируя заявление Стере.

Другой пользователь также не выразил сочувствия пассажирам борта.

«Жаль, что не сбил», — ответил он.

Владелец аккаунта под ником Олег, напротив, назвал слова норвежского премьера «историями старого маразматика». Были и те, кто отреагировал на сообщение иронией.

«Мощный уже сам своим самолетом беспилотники сбивает?» — задался вопросом пользователь toxaszp.

Накануне Стере рассказал, что самолет с Зеленским на борту якобы оказался под угрозой атаки беспилотника во время перелета из Молдавии в Осло.