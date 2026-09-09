Беспилотник чуть не поразил самолет Зеленского в Молдавии

Самолет президента Украины Владимира Зеленского едва не сбил БПЛА во время взлета в Молдавии. Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, сообщил телеканал NRK .

По словам Стере, Зеленский был на борту воздушного судна и планировал отправиться в Осло, чтобы принять участие в похоронах короля Норвегии Харальда V.

«Его самолет чуть не был сбит беспилотником при взлете из Молдавии. Такова реальность, с которой он столкнулся», — заявил Стере.

Норвежский портал Investornytt добавил, что во время визита Зеленский обратился к премьер-министру с просьбой о военной помощи. Автор публикации назвал такой шаг неуместным и подчеркнул, что украинскому лидеру не следовало превращать поездку в еще один повод для обсуждения поддержки. По его мнению, участие в похоронах требует от гостя особой деликатности, а от принимающей стороны — соблюдения соответствующего протокола.

Церемония прощания с Харальдом V, который находился у власти более 35 лет, прошла 9 сентября. На траурное мероприятие прибыли представители европейских монарших домов, в том числе принц Уильям и король Швеции Карл XVI Густав.