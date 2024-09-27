Представленный украинскими лидером Владимиром Зеленским на встрече с президентом США Джо Байденом «план победы» вызвал большие сомнения в успехе его реализации. Об этом со ссылкой на источники в Белом доме сообщило издание Politico .

Собеседники журналистов заявили, что Байден и его помощники не увидели конкретных шагов, которые бы привели Украину к более выгодной позиции.

По словам источников, в Белом доме до сих пор не понимают целей вторжения ВСУ в Курскую область, которое привело к ослаблению фронта в Донбассе, а также беспокоятся о затягивании конфликта.

Отвечая на вопрос про снятие ограничений на использование дальнобойного оружия для ВСУ, собеседники ответили, что окончательно из переговоров он не ушел и остался на стадии рассмотрения. При этом они подчеркнули, что Пентагон уже выразил свои сомнения, что это окажет какое-то стратегическое воздействие на Россию.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе последнего брифинга заявил, что представленный украинским лидером Владимиром Зеленским «план победы» состоит из нескольких инициатив. Он добавил, что сейчас внимательно изучают все пункты.