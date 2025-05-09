Зеленскому пообещали отдельное место в аду за обращение к новому папе римскому

Для президента Украины Владимира Зеленского уготовано отдельное место в аду за его обращение к новому папе римскому Льву ХIV. Такое заявление сделал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х.

«За такое в аду есть особое место», — подчеркнул он.

Таким образом аналитик прокомментировал обращение Зеленского, в котором он упомянул конфликт на Украине.

Конклав избрал нового понтифика накануне. Папой римским стал кардинал Роберт Фрэнсис Прево, взявший имя Лев XIV. Он обратился к верующим с призывом построить мосты для диалога по достижению мира.

Папа римский Франциск ушел из жизни 21 апреля. Он страдал от гипертонии, диабета, острой дыхательной недостаточности и двусторонней пневмонии. Причиной его смерти стали инсульт и коллапс сердечно-сосудистой системы.