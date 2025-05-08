Новым папой римским стал кардинал из США

Конклав избрал нового папу римского. Им стал кардинал Роберт Фрэнсис Прево, взявший имя Лев XIV. Об этом сообщило агентство Reuters .

«Мир вам всем. Это первое приветствие воскресшего Христа, доброго пастыря. Я желаю, чтобы мир пришел в ваши семьи, во все народы, на всю землю», — сказал он в обращении к народу сразу после своего избрания.

Конклав из 133 кардиналов избрал нового главу Католической церкви на второй день голосования. Прево 69 лет, он из США. Большую часть карьеры новый папа занимался миссионерством в Перу. Кардиналом назначен в 2023 году.

Папа римский Франциск умер 21 апреля. Он страдал диабетом, гипертонией, острой дыхательной недостаточностью и двусторонней пневмонией, а мер от инсульта и коллапса сердечно-сосудистой системы.