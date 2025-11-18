Партия Тимошенко поддержала отставку кабмина Украины

Требования фракций «Европейская солидарность» и «Голос» в Верховной раде Украины об отставке правительства поддержала лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика страны» .

Парламентарий заявила, что с самого начала боевых действий Украине требовалось создать правительство национального единства через коалицию разных политических объединений, а не оставлять монополию одной силы.

«Тогда, к сожалению, это требование проигнорировали, и теперь мы имеем хаос, коррупцию и катастрофу. Я убеждена, что сейчас это является единственным выходом из критической ситуации, в которой оказалась Украина», — заявила Тимошенко.

По оценке журналистов, голосов трех объединившихся фракций недостаточно, чтобы добиться отставки кабмина. Общее число депутатов «Европейской солидарности», «Голоса» и «Батькивщины» составляет всего 70 человек.

Для создания мощной коалиции и продвижения решений парламента требуется 226 голосов минимум. Для этого парламентской оппозиции необходимо склонить на свою сторону депутатов из фракции «Слуга народа», а именно Давида Арахамию и первого вице-премьера Михаила Федорова, имеющих значительный политический вес.

О назревающем бунте среди депутатов фракции «Слуга народа» сообщил депутат «Голоса» Ярослав Железняк. По его словам, члены президентской партии выйдут из правящей коалиции, если лидер страны Владимир Зеленский сохранит Андрея Ермака на посту главы офиса президента.