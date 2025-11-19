Разлом украинских властей. Почему отставка Ермака станет ударом, к которому не готов никто

Охвативший Украину коррупционный скандал, получивший негласное название Миндичгейт, грозит перерасти в политический кризис, который старательно раздувают лидеры парламентской оппозиции. Они уже потребовали роспуска кабмина и увольнения с поста главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Готов ли лидер страны Владимир Зеленский сдать своего самого сильного соратника?

Как Ермак стал участником Миндичгейта

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак фигурировал на записях из квартиры сбежавшего с Украины бизнесмена Тимура Миндича под кличкой Али-Баба. Об этом объявил депутат Верховной рады от фракции «Голос» Ярослав Железняк. Он пояснил, что позывной получился из сложения первых букв имени и отчества — Андрей Борисович. «Так как у него есть отдельная кличка, мне кажется, он обо всей этой движухе в офисе Цукермана и на квартире Миндича прекрасно знал», — заявил Железняк, намекая на связь Ермака с коррупционными схемами с откатами по контрактам с «Энергоатомом».

По версии Железняка, именно Миндич продвинул Ермака на пост главы офиса президента Украины, взяв его под полный контроль.

Фото: Ukraine Presidency/Ukraine Presi/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Также депутат не исключил, что именно высокопоставленный чиновник стоял во главе операции по лишению полномочий Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Кличка Али-Баба действительно фигурировала на записях из квартиры Миндича. Об этом на первой пресс-конференции заявлял глава САП Александр Клименко. По его словам, этот фигурант расследования говорил о том, что советовался с силовиками, чтобы остановить действия НАБУ и наказать его детективов. Депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что в политической тусовке Ермак носил прозвища АБ и Алла Борисовна. «Ермака в нашей политической семье обычно называют просто и скромно: АБ. За этими, на первый взгляд, очевидными инициалами скрывается его расширенный позывной: Алла Борисовна. Почему такая традиция и при чем здесь певица, не знаю», — сказала она.

Кто добивается отставки Ермака

С требованиями роспуска кабмина и отставки Ермака в понедельник, 17 ноября, в Верховной раде Украины выступили оппозиционная фракция бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» и поддерживающая ее фракция «Голос».

Во вторник к ним присоединилась лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко вместе со своими депутатами. Все они потребовали создания правительства национального единства, то есть со своим участием.

Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Главный козырь парламентской оппозиции — тесные связи с европейскими и американскими политиками, которые они сейчас используют в полную силу. Украинское издание «Страна.ua» отметило, что пока неизвестно, как отреагировал президент Франции Эммануэль Макрон на коррупционный скандал на встрече с Зеленским. Но впереди у украинского лидера встреча с посланником президента США Стивеном Уиткоффом в Стамбуле, который явно не станет сдерживаться по поводу найденных у Миндича пачек долларов с печатями американского Федерального резерва. Общее число депутатов в оппозиционной коалиции — всего 70 человек, а для продавливания решения через парламент требуется не менее 226. Это значит, что без фракции «Слуга народа» им не обойтись.

Источники журналистов в украинском парламенте заявили о росте неуверенности среди депутатов правящей партии в политическом будущем Зеленского и страхе стать фигурантами антикоррупционных расследований.

Фото: President Of Ukraine//Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

При этом поддерживать Порошенко никто из них не захотел. Появление сторонников бывшего президента страны в кабмине они посчитали откатом в прошлое. Единственным вариантом давления на Банковую для увольнения Ермака источники назвали развал правящей партии и выход парламента из-под контроля президента. Для этого необходимые шаги должны предпринять лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, у которого с Ермаком давние счеты, и первый вице-премьер Михаил Федоров, обладающий большими амбициями. «Арахамия — фактически директор парламента. В его руках не только рычаги управления фракцией, но и организация сбора голосов в других группах. Федоров — человек, который мог бы стать премьером», — допустил собеседник журналистов. Он отметил, что для толчка Арахамии и Федорову нужна новая серия коррупционных разоблачений или же отмашка от европейских лидеров, которых обрабатывает оппозиция. «Они активно подталкивают европейцев, чтобы потребовали от президента поменять правительство и очистить свое окружение, уволив Ермака. Если этого не произойдет, могут быть варианты с развалом большинства в парламенте. Сигналом для этого станет новый массив данных, который коснется Зеленского, Свириденко и Ермака», — заявил источник.

Фото: President Of Ukraine//Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Газета «Украинская правда» со ссылкой на источники в правительстве заявила, что после начала скандала с «пленками Миндича» Зеленский провел серию встреч со всеми ключевыми фигурами своей команды. В том числе с премьер-министром Юлией Свириденко и руководителем Главного управления разведки Кириллом Будановым.

«Давали разные рекомендации выхода из кризиса, но почти все, не сговариваясь, советовали заменить главу офиса президента Андрея Ермака», — сказал собеседник авторов статьи. Недовольны главой офиса президента и депутаты от «Слуги народа», готовые пойти на угрозы развала парламентского большинства, если Ермака не уберут. Первым это заявление подтвердил депутат от фракции «Слуга народа» Федор Вениславский. «Я считаю, что отставка Ермака в данном случае точно сбила бы определенный ажиотаж вокруг правительства», — заявил он. По словам депутата, число сторонников этой инициативы достаточно велико, но окончательное решение должен принять Зеленский.

Кто заменит Ермака в офисе Зеленского

Увольнение Ермака с поста главы офиса президента Украины произойдет в четверг, 20 ноября. Об этом заявил депутат фракции «Европейская солидарность» Андрей Гончаренко. К этому дню Зеленский уже вернется из Стамбула, где у него запланирована встреча с Уиткоффом. Вероятным кандидатом на пост главы офиса депутат назвал бывшего посла Украины в США Оксану Маркарову, оставившую дипломатическую службу в конце августа.

Зеленский, сообщая о смене посла Украины в США, заявил, что предложил Маркаровой новую работу, но не уточнил, о какой должности идет речь. В открытом доступе никаких данных о назначении бывшего дипломата нет.

При этом в пятницу, 14 ноября, Зеленский провел встречу с Маркаровой, а судя по опубликованным снимкам, там присутствовал и Ермак.

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Издание «Страна.ua» добавило, что на 20 ноября лидер страны запланировал внесение «необходимых законодательных инициатив и быстрых решений, необходимых государству», а также встречу с Арахамией. Журналисты назвали это косвенным подтверждением, что бунт правящей партии с выходом Рады из подчинения напугал Банковую и с большой долей вероятности офис президента пожертвует Ермаком.

Чем обернется для Зеленского отставка Ермака

Ермак обладает значительным политическим весом, держит под контролем бюрократию, армию и средства массовой информации. Об этом в комментарии 360.ru заявил кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман. Без такого высокопоставленного чиновника представить себе Украину и офис главы государства невозможно.

Фото: Ukraine Presidency/Ukraine Presi/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Кроме того, Ермак обладает достаточной силой, чтобы в случае своей отставки утянуть за собой и Зеленского «От него тянутся ниточки, за которые офис президента дергает, поэтому это персона неприкасаемая. Если на нее посягнуть, не дай бог, если Ермак уйдет обиженным, то он может просто уничтожить своего нынешнего шефа, поделившись информацией, что происходило в офисе на протяжении последних лет», — заявил Фельдман. По его словам, как бы окружение ни советовало Зеленскому принести Ермака в качестве сакральной жертвы, сделать он это не посмеет для сохранения собственного авторитета. Пойти на такой шаг ему не хватит ни смелости, ни решительности.

Главный раздражитель Запада

На посту главы офиса президента Украины Андрей Ермак вызывал серьезное раздражение в США, что при прошлой администрации Джо Байдена, что при Дональде Трампе. Об этом написало издание Politico в материале под заголовком «Украинский чиновник, которого Вашингтон любит ненавидеть». Источники журналистов пояснили, что регулярно посещавший Вашингтон Ермак не старался вникать в вопросы американской политики и выстраивать отношения на Капитолийском холме. Они не исключили, что именно позиция главы офиса президента Украины привела к охлаждению со стороны США.

Коррупционный скандал, в котором пилили еще и американские деньги, вполне мог начаться по инициативе США. Об этом в комментарии ведущей 360.ru Регине Ореховой заявил политолог и политический советник Сергей Маркелов. По его словам, Трамп вполне мог дать отмашку ФБР по передаче НАБУ компромата на всех политических деятелей, по которым антикоррупционные структуры начали работать. «Это все делают США, потому что у ФБР есть куча документов», — заявил Маркелов. Он не исключил, что вслед за Ермаком в небытие уйдет и Зеленский, который также давно раздражает Трампа.