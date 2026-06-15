Политолог Скачко: Зеленский использует ссору с Польшей для своей выгоды

Варшава пригрозила забрать у Владимира Зеленского высший польский орден Белого Орла из-за прославления украинских нацистских преступников. Политический эксперт Владимир Скачко в беседе с aif.ru предположил, что украинский лидер намеренно использует этот конфликт для укрепления личных позиций.

Весной 2026 года Зеленский распорядился присвоить спецподразделению ВСУ звание вооруженного крыла украинских националистов, которое действовало во время Великой Отечественной на стороне нацистской Германии.

Эта группировка вытесняла поляков с их территорий, боевики совершали массовые убийства местного мирного населения.

Решение Киева возмутило многих поляков. Президент Польши Навроцкий призвал лишить Зеленского высшей польской государственной награды и дал ему время отменить свое решение.

Политолог Скачко полагает, что на такой шаг глава Украины не пойдет. По его мнению, текущий скандал Киеву выгоден.

«Зеленский использует ситуацию для объединения националистических сил и повышения уровня доверия к власти. Нацики терпят его только потому, что он занимает радикальную проукраинскую неонацистскую позицию», — объяснил свою точку зрения Скачко.

Ранее Польша отказалась поставлять Украине оружие, закупленное по программе SAFE.