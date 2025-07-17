Украинского президента Владимира Зеленского и его окружение критикуют за преследование несогласных с его политикой и скатывание страны к авторитаризму. Об этом сообщила газета Financial Times .

Причиной обвинений стали массовые антикоррупционные рейды в отношении видных общественных деятелей и «шаги в пользу лоялистов» на руководящих постах.

«Зеленский и его помощники сталкиваются с обвинениями активистов, политиков и дипломатов в том, что они используют предоставленные в соответствии с военным положением чрезвычайные полномочия, чтобы заткнуть рот лидерам гражданского общества, оттеснить критиков и укрепить контроль», — подчеркнули авторы материала.

Зеленский ранее пообещал, что не останется президентом 30 или 35 лет. Его полномочия истекли еще в мае 2024 года, но новые выборы отменили из-за военного положения.