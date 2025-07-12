«Поверьте мне». Зеленский заверил, что не будет президентом 30 лет

Зеленский сказал, что не останется президентом 30 или 35 лет

Президент Украины Владимир Зеленский в документальном фильме Би-би-си «История Зеленского» сообщил, что не планирует оставаться у власти 30 лет. По его словам, это означает, что ему необходимо пройти через эту работу и сохранить уважение к себе.

«Я не буду президентом 30 лет или сколько там, 35 лет. Я не буду. Поверьте мне», — сказал лидер республики.

Полномочия президента Украины истекли в мае прошлого года после пяти лет на посту главы государства. По конституции, после этого должны были пройти новые выборы. Но из-за военного положения их не назначили.

В интервью американскому блогеру Лексу Фридману президент Зеленский заявил, что обсуждение президентских выборов до завершения конфликта с Россией «нецелесообразно». По его словам, сейчас стране нужно сосредоточиться на текущих проблемах. Однако он не исключил, что выборы могут состояться через 90 дней после окончания боевых действий.

Ранее Зеленского пригласили на ужин для участников конференции по восстановлению Украины в Риме. Мероприятие, организованное премьер-министром Италии Джорджей Мелони, должно было напомнить о долгах Украины перед Европой.