Президент Украины Владимир Зеленский не по своей воле сказал, что готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом написал в Telegram-канале депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в следственном изоляторе по подозрению в госизмене.

«“Я буду встречаться только с Путиным”. Клоуну дали новый текст в Мюнхене», — высмеял он заявление украинского лидера.

Ранее стало известно, что Зеленский выдвинул условие возможной встречи с главой российского государства. По его словам, контакты киевских властей с Путиным состоятся только после того, как вместе с американским лидером Дональдом Трампом будет разработан план по урегулированию конфликта.

В телефонном разговоре Путин и Трамп пока не обсуждали правовой статус главы киевского режима. Срок полномочий Зеленского официально истек еще 20 мая 2024 года. Выборы с тех пор не проводились.