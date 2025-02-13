Песков: Путин и Трамп не обсуждали правовой статус Зеленского во время звонка

Президент России Владимир Путин в ходе общения с американским коллегой Дональдом Трампом не обсуждал правовой статус главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков .

«Нет, это никак не затрагивалось», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Вечером в среду президенты России и США провели телефонный разговор, который продлился почти полтора часа. Лидеры стран обсудили урегулирование ситуации на Украине, вопросы, связанные с обменом граждан России и США, темы Ближнего Востока и экономического сотрудничества.

Путин и Трамп также договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.

Ранее стало известно, что российский и американский лидеры поручили своим помощникам немедленно начать прорабатывать их очную встречу.