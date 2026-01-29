Зеленского предупредили об обрушении его системы власти
Welt: система власти Зеленского начинает разрушаться
Президент Украины Владимир Зеленский столкнулся с внутриполитическим кризисом, хотя в Европе получает одобрение. На это указали в материале Die Welt.
«На официальных мероприятиях в Европе Зеленскому обеспечены аплодисменты. На родине ситуация для него тем временем становится все более неуютной», — указал автор статьи.
В материале напомнили о протестах в июле 2025 года, причиной которых стали попытки Зеленского ограничить полномочия антикоррупционных органов. После этого осенью Украину потряс скандал, связанный с махинациями в энергетической сфере, в котором фигурировали имена приближенных к главе киевского режима лиц.
Популярность Зеленского как политика, подчеркнул обозреватель, существенно снизилась, кроме того, он столкнулся с требованием президента США Дональда Трампа провести в стране выборы. Выстроенная украинским лидером вертикаль власти, по его мнению, начала рушиться.